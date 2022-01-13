«Зенит» предложит Ракицкому однолетний контракт

Петербургский «Зенит» собирается предложить украинскому защитнику команды Ярославу Ракицкому новый контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, рассматривается два варианта нового контракта Ярослава - либо на один год, либо на один сезон с возможностью продления на еще один год.

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Контракт украинского игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2022-го.