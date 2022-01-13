Самедов - о завершении карьеры Ещенко: Решение не неожиданное. Все правильно

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры защитника красно-белых Андрея Ещенко, который вошел в тренерский штаб команды.

«Решение не неожиданное, оно нормальное. Андрей - возрастной футболист. У него была отличная карьера. Все правильно», - приводит слова Самедова ТАСС.

Напомним, что 37-летний Ещенко выступал за московский клуб с 2016 года. С тех пор он провел за команду 109 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.