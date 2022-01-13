Динияр Билялетдинов: Жирков по классу игрок выше многих своих конкурентов в «Химках»

«Меня не смущает возраст Жиркова. Если он чувствует в себе мотивацию – значит нормально все, профессионал. Значит, пользу может принести команде. Я думаю, что он должен быть основным игроком, но, наверное, не на каждый матч и не на стабильные 90 минут. Он не растерял свой класс. Жирков по классу игрок выше многих своих конкурентов в «Химках» это факт», - сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Химки» подписали контракт с Жирковым на полгода с возможностью продления ещё на год.

«Химки» ушли на зимнюю паузу, имея в активе 14 очков. Подопечные Игоря Черевченко замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В 19-м туре подмосковный клуб сыграет дома против «Динамо». Встреча запланирована на 26 февраля.

Жирков начал карьеру в ЦСКА, с которым в 2005 году выиграл Кубок УЕФА, позже выступал за «Челси», «Анжи» и «Динамо».