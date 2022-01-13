«Фиорентина» без Кокорина в овертайме победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде нанесла поражение «Наполи» и вышла в следующую стадию турнира.

Встреча в основное время завершилась со счетом 2:2. В составе «фиалок» отличились Душан Влахович (41-я минута) и Кристиано Бираги (58-я). Неопалитанцы ответили голами Дриса Мертенса (44-я) и Андреа Петаньи (90+5).

В овертайме победу «Фиорентине» принесли Лоренсо Венути (105+1), Кшиштоф Пентек (108-я) и Юсеф Малех (119-я).

Отметим, что весь второй тайм «фиалки» провели в меньшинстве после удаления голкипера Бартоломея Драговски (45+2) за фол последней надежды. Также два удаления заработали футболисты «Наполи» - Ирвинг Лосано (84-я) и Фабиан Руис (90+3).

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

Кубок Италии

1/8 финала

«Наполи» - «Фиорентина» (Флоренция) - 2:4 (1:1) ДВ

Голы: Мертенс, 44 - Влахович, 41; Бираги, 58, Петанья, 90+5, Венути 105+1, Пентек, 108, Малех, 119.