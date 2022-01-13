Комбаров - о завершении карьеры Ещенко: Андрей хотел еще поиграть

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на завершение карьеры защитника красно-белых Андрея Ещенко, который вошел в тренерский штаб команды.

«Я очень рад за Андрея! Уже звонил ему сегодня, поздравлял, он счастлив своему назначению. По разговору с ним я понял, что он хотел бы поиграть еще. Но от таких предложений не отказываются», - приводит слова Дмитрия «СЭ».

Напомним, что 37-летний Ещенко выступал за московский клуб с 2016 года. С тех пор он провел за команду 109 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.