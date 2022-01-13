«Рубин» согласовал с «Локомотивом» переход Лисаковича за 1 млн евро

Белорусский нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович в зимнее трансферное окно станет игроком казанского «Рубина». Об этом сообщает Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

По данным источника, 23-летний белорусский форвард уже согласовал контракт с новой командой. Также договорились и стороны - «Локомотив» получит за своего футболиста около 1 миллион евро.

Напомним, что Лисакович выступает за «Локомотив» с августа 2020 года. За это время он принял участие в 53 матчах, забил пять голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета солигорского «Шахтера», а также хорватских клубов «Вараждин» и «Рудеш». В составе сборной Белоруссии он отыграл 20 встреч (5 голов).