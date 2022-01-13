«Атлетик» из Бильбао вырвал победу у мадридского «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» из Бильбао одержал волевую победу над мадридским «Атлетико» и вышел в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу басков. Счет открыли »матрасники» на 62-й минуте, благодаря автоголу вратаря басков Унаи Симона.

Тем не менее, на 77-й минуте «Аилетик» отыгрался усилиями Йерая Альвареса, а через четыре минуты Николас Вильямс принес команде Гарсии Марселино победу.

Таким образом, в финале «Атлетик» встретится с мадридским «Реалом», который накануне одолел «Барселону» со счетом 3:2 в дополнительное время.

Суперкубок Испании

Полуфинал

«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) - 1:2 (0:0)

Голы: Симон, 62 (автогол) - Альварес, 77; Вильямс, 81.