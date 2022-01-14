«Арсенал» в меньшинстве отстоял ничью с «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».
Встреча завершилась со счетом 0:0. Отметим, что с 24-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления за фол последней надежды Гранита Джаки.
Судьба путевки в финал решится в ответном противостоянии в Лондоне 20 января.
Победитель в решающем матче за трофей встретится с «Челси».
Кубок английской лиги
Полуфинал. Первый матч
«Ливерпуль» - «Арсенал» (Лондон) - 0:0
Удаление: Джака, 24.
источник: «Советский спорт»