«Урал» расстанется с Рыковым и Панюковым в зимнее трансферное окно

Екатеринбургский «Урал» в зимнее трансферное окно покинут двое футболистов.

По информации «РБ-Спорт», клуб планирует окончательно расстаться с защитником Владимиром Рыковым и отдать в аренду нападающего Андрея Панюкова.

С Рыковым контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. 34-летний футболист в текущем сезоне всего четыре раза выходил на поле.

Что касается 27-летнего Панюкова, в активе которого шесть матчей и один забитый мяч, то он, вероятнее всего, будет отдан в аренду.

После 18 туров екатеринбуржцы с 19 очками занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.