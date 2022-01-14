«Может, один где-то бродит». Экс-президент «Спартака» - о наличии футболистов-геев в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патриса Эвра о том, что сейчас практически в каждой футбольной команде есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Думаю, что не в каждой. Это навязывается в западном обществе чуть ли не в обязательном порядке. Мы можем долго на эту тему философствовать, но я не исключаю таких вещей. Западный мир переживает сложную деформацию. Что касается футбольных клубов, у нас были шутки по поводу одного-двух персонажей, но это все-таки были именно шутки, на мой взгляд.

Думаю, что у нас вообще таких футболистов нет. Может, один бродит где-то, но он не будет об этом распространяться. В мужском коллективе он сразу станет изгоем. Сомневаюсь, что ему будет комфортно находиться в команде. На эту тему начнутся шутки с утра до вечера. Через три месяца человек сойдет с ума», - приводит слова Червиченко News.ru.

Напомним, кроме этого Эвра в большом интервью для французских СМИ рассказал также, что тема ковида сильно раздута, чем пользуются политики, которые желают ввести тотальный контроль над населением и усилить свою власть.

Коснулся француз и темы расизма, заявив, что неоднократно с ним сталкивался.