В «Динамо» выявлен случай заражения коронавирусом

В московском «Динамо» выявлен случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Sport24.ru, заболел уругвайский защитник команды Диего Лаксальт, который в настоящее время находится у себя на родине. По информации источника, болезнь протекает у футболиста в легкой форме, и он с нетерпением ждет отрицательного теста, чтобы присоединиться к своим партнерам на сборе в Катаре.

Напомним, в текущем сезоне уругваец провел всего семь матчей, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.