В Госдуме выступили за запрет легионеров в чемпионате России

Депутат Госдумы РФ, а также член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о легионерах в российском футболе. Ранее сообщалось, что в РПЛ может быть принят новый формат лимита на легионеров, позволяющий включать в заявку 13 иностранных игроков без ограничения их количества на поле.

«Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно делать. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, при действующем формате в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранцев, при этом все они имеют право находиться на поле одновременно.

Другой обсуждаемый вариант заключается в наличии 12 легионеров в заявке и максимум восьми одновременно на поле. При этом в заявку также должны быть включены четыре воспитанника клуба.