Главный врач донецкого «Шахтера» Глущенко рассказал о потерях в команде из-за травм

Главный врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о потерях в донецкой команды из-за повреждений.

«У нас не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда. Не будет проходить Соломон, у него хроническая проблема. Мы решили ее решить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется», - приводит слова Глущенко «Метарейтинг».

Напомним, что «Шахтер» после 18 туров чемпионата Украины возглавляет турнирную таблицу, заработав 47 очков. На два очка отстает действующий чемпион страны киевское «Динамо».

В следующем туре «Шахтер» сыграет на выезде с «Металлистом 1925», а «Динамо» примет дома «Ингулец». Обе встречи состоятся 26 февраля.