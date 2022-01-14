Милованов считает, что сборная Украины должна пробиться на чемпионат мира-2022

Защитник испанского «Спортинга» Богдан Милованов поделился мнением о шансах сборной Украины на выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В полуфинале стыковых матчей жовто-блактиные сразятся с командой Шотландии.

«У них очень хорошие игроки, они очень хорошо играют в футбол, могут добиться больших успехов. Касаемо жеребьевки, я не знаю, как играют другие сборные. Я уверен, что Украина будет на чемпионате мира, она этого заслуживает», - приводит слова Милованова «Метарейтинг», ссылаясь на vZbirna.

В случае победы над шотландцами, Украины встретится с победителем пары Уэльс - Австрия.

Напомним, что мировое первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.