Григорий Иванов: Если Шатов захочет поехать с нами на сборы, то мы его возьмем

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что Олег Шатов может присоединиться к команде на зимних сборах.

«Не знаю, откуда вам известно. Если он захочет поехать с нами на сборы, то, конечно, мы его возьмем. Дорога в «Урал» ему всегда открыта», - приводит слова функционера «Метарейтинг».

Напомним, что Шатов является воспитанником академии команды из Екатеринбурга. В общей сложности он отыграл за «шмелей» 135 матчей, забил 16 голов и отдал 14 ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Анжи», «Краснодара» и «Зенита». В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России.