«Главное, чтобы имидж не переборол человека». Александр Самедов - об Ольге Бузовой

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о своем отношении к актрисе, певице и телеведущей Ольге Бузовой.

«Моя жена - ее подруга. Ольга - хороший человек. Общительный и дружелюбный. С ней не бывает скучно. Откровенный и интересный собеседник.

Как по мне, она не соответствует своему имиджу. Есть Бузова актриса, где она, понятное дело, вживается в определенную роль. Есть просто человек. Я ее знаю в первую очередь как человека. Главное, чтобы имидж не переборол человека», - сказал Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, в составе «Спартака» Самедов становился чемпионом и обладателем Суперкубка России под руководством Массимо Карреры.

Вместе со сборной России футболист доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году.