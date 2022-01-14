Самедов объяснил смысл лимита на легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Спартака», а ныне старший селекционер в молодежной команде «Локомотива» Александр Самедов объяснил смысл лимита на легионеров в чемпионате России.

«Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских футболистов? Почему в Италию или Англию должны приезжать футболисты только высокого уровня? Вопросов нет - сделайте тогда так же в России, чтобы сюда приезжали только сборники», - сказал Александр в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, при действующем формате в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранцев, при этом все они имеют право находиться на поле одновременно.

К слову, Самедов за карьеру выступал также за ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов». На его счету победа в чемпионате и Кубке России. В 2018 году Александр объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.