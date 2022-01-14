Каттани рассказала о трансферной работе «Спартака»: Новые приобретения - моя идея

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани взял на себя ответственность за новые приобретения красно-белых.

«Последние пять-семь игроков, что приехали или приедут скоро в «Спартак», не были предложены кем-то. Я не хотел обидеть агентов. Могу вас уверить, кто бы не вел дела игроков, идея пригласить этих людей была моей», - приводит слова итальянского специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее Каттани возглавлял скаутский отдел французского «ПСЖ».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а также в 1/8 финала Лиги Европы.