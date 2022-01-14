Александр Самедов: Люди вокруг говорили, что тусовки мне мешают, но я их не слушал

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов вспомнил, как из-за походов в ночные клубы его карьера могла досрочно завершиться.

«Я начал ходить по клубам, когда стал зарабатывать деньги. Точнее, ходил и раньше, но закружило, когда стал зарабатывать большие деньги. Стал попадать на крутые вечеринки. Доступ к красивой жизни появился. Именно московской тусовки. Меня закружило. Я скорее не игры ждал, а что будет после нее. Это болезненно прошло, но стало уроком. Меня жизнь очень сильно опустила в том смысле, что я упал и сильно провалился в футболе. Я начал все заново.

Я перестал играть, а для футболиста это самое главное. Я играл и тусовался. Думал, что так будет все время. Я не понимал на тот момент, что стал хуже играть, что тусовки мне мешают. Люди вокруг меня стали подсказывать об этом, но я их не слушал. В итоге у меня в карьере был не очень удачный отрезок», - рассказал футболист в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, в составе «Спартака» Самедов становился чемпионом и обладателем Суперкубка России под руководством Массимо Карреры.

Вместе со сборной России футболист доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году.