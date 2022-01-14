Бывший игрок «Спартака», а ныне старший селекционер в молодежной команде «Локомотива» Александр Самедов высказался об испорченности российских футболистов от больших зарплат.

«Кого портят, кого-то нет. Так же и с иностранцами. Некоторые из них гуляют по Москве, ходят по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Везде обсуждается, что портится исключительно российский игрок. Это несправедливо», - сказал Александр в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

К слову, Самедов за карьеру выступал также за ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов». На его счету победа в чемпионате и Кубке России. В 2018 году Александр объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.