Лука Каттани: У меня была встреча с Федуном и Салиховой. Леонид разбирается в футболе

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о взаимодействии с владельцем красно-белых Леонидом Федуном и его гражданской женой Заремой Салиховой.

«У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе», - приводит слова Луки Sport24.

Напомним, ранее Каттани возглавлял скаутский отдел французского «ПСЖ».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а также в 1/8 финала Лиги Европы.