Семак прокомментировал переход Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил свое мнение по поводу перехода форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский клуб.

Напомним, что 10 января сине-бело-голубые официально объявили о покупке 26-летнего россиянина. С игроком был подписан контракт до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий чемпион РПЛ заплатил за нападающего 2,15 миллиона евро.

– Иван – довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Сергеев выступал за «Крылья Советов» с лета 2020 года. В общей сложности он отыграл за самарский клуб 66 матчей, забил 51 гол и отдал 15 результативных передач. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Строгино», «Риги», «Тамбова» и московского «Торпедо».