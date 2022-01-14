Каттани заявил, что Жиго не покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу возможного ухода из клуба центрального защитника Самюэля Жиго.

Ранее появилась информация, что 28-летний француз близок к тому, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором» этой зимой. Также за ситуацией вокруг футболиста активно следят «Лион», «Марсель», «Рома» и мексиканский «Тигрес».

– Зимой Жиго точно никуда не уйдет. Согласен, что он невероятно важен для нас. Жиго сам будет принимать решение о своем будущем. Он и его агент уважительно ведет себя, они не хотят уходить в январе, хотя мне звонили из некоторых клубов. Не хочу ослаблять команду в январе, – приводит слова Каттани Sport24.

Напомним, что Жиго защищает цвета «Спартака» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах столичного клуба во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.