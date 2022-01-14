Соболев заявил, что не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что не боится конкуренции с новым игроком красно-белых Шамаром Николсоном.

«Николсон? Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Не боюсь ли я конкуренции? Если бы я её боялся, я бы, наверное, в футбол не играл», - приводит слова футболиста «СЭ».

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний Николсон, ранее выступавший за бельгийский «Шарлеруа», отыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал пять ассистов. В составе сборной Ямайки нападающий провел 12 встреч, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Добавим, что в декабре «Спартак» заплатил за переход Николсона девять миллионов евро. При этом красно-белые подписали с игроком контракт до 2026 года.