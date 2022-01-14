«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приглашении Индзаги

Наставник «Интера» Симоне Индзаги входит в сферу интересов двух топ-клубов Европы.

Согласно информации Corriere dello Sport, с 45-летним специалистом хотят заключить контракт «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что обе команды могут рассмотреть вариант с приглашением тренера летом 2022 года.

Отмечается, что в ближайшее время руководство черно-синих готово предложить наставнику новое соглашение, чтобы сохранить его в клубе.

Напомним, Индзаги возглавил «Интер» в июне этого года. В нынешнем сезоне «нерадзурри» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков в 20 турах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере Индзаги работал в «Лацио».