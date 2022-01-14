Комбаров - о «Спартаке»: Должен быть правильный баланс иностранцев и русских

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал слова нового спортивного директора красно-белых Лука Каттани о формировании трансферной стратегии клуба с опорой на российских игроков.

«Во-первых, все возможно. Во-вторых, я все-таки думаю, что не стоит делать каких-то резких движений. Должен быть правильный баланс иностранцев и русских», - приводит слова Комбарова «СЭ».

Напомним, ранее Каттани возглавлял скаутский отдел французского «ПСЖ».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а также в 1/8 финала Лиги Европы.