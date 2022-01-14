Форвард «Аякса» Нерес продолжит свою карьеру в «Шахтере»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о договоренности с донецким «Шахтером» по трансферу нападающего амстердамцев Давида Нереса.

Отмечается, что украинский клуб заплатит за переход 24-летнего бразильца 12 миллионов евро. При этом сумма может увеличиться до 16 миллионов евро в зависимости от успехов футболиста в стане «горняков».

Напомним, что Нерес выступал за «Аякс» с января 2017 года – на его счету 180 проведенных матчей за нидерландскую команду, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

В составе сборной Бразилии форвард отыграл семь встреч (1 гол).