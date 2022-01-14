Сборная Сенегала не смогла обыграть Гвинею в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборной Сенегала сыграли вничью с Гвинеей (0:0) в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

Отметим, что по итогам прошедшей встречи сенегальцы оказались лучше своего соперника по общему количеству ударов (10-5) и ударам в створ ворот (2-1). Однако подопечным Алью Сиссе не удалось добиться второй победы кряду на старте турнира.

В данный момент Сенегал и Гвинея занимают первое и второе места в квартете B соответственно, набрав по четыре очка.

В следующем туре Сенегал сыграет против Малави, а Гвинея встретится с Зимбабве. Обе встречи запланированы на 18 января.