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Сборная Сенегала не смогла обыграть Гвинею в матче Кубка африканских наций

Игра проходила в камерунском городе Бафусам.
14 января 2022 17:55
автор: Владислав Корегин

Футболисты сборной Сенегала сыграли вничью с Гвинеей (0:0) в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

Отметим, что по итогам прошедшей встречи сенегальцы оказались лучше своего соперника по общему количеству ударов (10-5) и ударам в створ ворот (2-1). Однако подопечным Алью Сиссе не удалось добиться второй победы кряду на старте турнира.

В данный момент Сенегал и Гвинея занимают первое и второе места в квартете B соответственно, набрав по четыре очка.

В следующем туре Сенегал сыграет против Малави, а Гвинея встретится с Зимбабве. Обе встречи запланированы на 18 января.

источник: «Советский спорт»
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