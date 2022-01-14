«Интер» поборется с «Манчестер Сити» за подписание Модрича

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть мадридский клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает El Nacional, в услугах 36-летнего хорвата заинтересованы «Интер» и «Манчестер Сити». Обе команды готовы подписать хавбека в статусе свободного агента ближайшим летом, когда у него истечет контракт со «сливочными».

Ранее появилась информация, что руководство испанского клуба планирует продлить соглашение с футболистом до середины 2023 года.

Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В общей сложности он провел за команду 412 матчей, забил 28 голов и отдал 66 результативных передач. Вместе с мадридцами хавбек стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.