«Урал» объявил об уходе Рыкова из клуба

Пресс-служба «Урала» сообщила о том, что центральный защитник Владимир Рыков покинул екатеринбургскую команду.

По информации источника, руководство «шмелей» договорилось с 34-летним футболистом о досрочном расторжении контракта.

Напомним, что Рыков выступал за уральцев с августа 2020 года. Всего за клуб он провел 27 матчей, не отличившись результативными действиями. Ранее в своей карьере защитник играл за «Динамо», московское «Торпедо», «КАМАЗ», «Мордовию», «Томь», «Оренбург» и нижегородскую «Волгу».

В данный момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков по итогам 18 туров.