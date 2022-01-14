Томори не поможет «Милану» в ближайшие два месяца из-за травмы мениска

Стало известно о том, когда вернется в общий строй «Милана» центральный защитник команды Фикайо Томори.

Как сообщает Sky Italia, 24-летний англичанин получил травму в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Италии против «Дженоа» (3:1). Футболист был заменен на 24-й минуте.

По информации источника, врачи диагностировали у защитника повреждение мениска. Ожидается, что на восстановление ему потребуется около двух месяцев.

Напомним, что Томори выступает за «Милан» с января прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах «россонери» во всех турнирах, забив один гол.

17 января подопечные Стефано Пиоли сыграют дома со «Специей» в игре 22-го тура Серии А.