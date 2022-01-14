«Спартак» объявил о том, что Чепзанович покинул пост тренера по физподготовке

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что глава основной команды по физподготовке Владимир Чепзанович покинул свою должность.

Отмечается, что сербский специалист вошел в состав руководства красно-белых. При этом он будет руководить единой системой физподготовки «Спартака-2», а также молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова.

Добавим, что пост главного по физподготовке основной команды москвичей занял итальянец Джампьеро Ашенци.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.