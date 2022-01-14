Экс-наставник сборной Австрии Коллер может возглавить Польшу

Бывший главный тренер национальной команды Австрии Марсель Коллер является одним из кандидатов на пост наставника сборной Польши.

Как сообщает Przeglad Sportowy, в данный момент Польский футбольный союз рассматривает две кандидатуры на должность тренера команды после ухода Паулу Соузы. Отмечается, что конкуренцию 61-летнему швейцарцу составит Адам Навалка, ранее работавший в сборной Польши в период с 2013 по 2018 годы.

В данный момент Коллер находится в статусе свободного агента с 2020 года после того, как он покинул «Базель».

Добавим, что Польша сыграет со сборной России в рамках стыковых матчей за право выйти в финальную часть ЧМ-2022. Очная встреча команд состоится 24 марта в Москве.