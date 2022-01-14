«Краснодар» вел переговоры с четырьмя тренерами перед тем, как подписать контракт с Фарке

Стали известны имена специалистов, с которыми руководство «Краснодара» вело переговоры помимо Даниэля Фарке, возглавившего команду вчера, 13 января.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, российский клуб могли возглавить экс-наставники «Ромы» – Паулу Фонсека и Эусебио Ди Франческо, Джесси Марш, недавно уволенный из «Лейпцига», и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.

Отмечается, что Фонсека и Марш не приняли предложение «быков», а переговоры с Ди Франческо не привели к успеху. В конечном итоге краснодарцы выбирали между Терзичем и Фарке.

Напомним, что контракт между «Краснодаром» и Фарке рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее в своей карьере 45-летний немец возглавлял «Норвич». При нем клуб дважды выходил в АПЛ из Чемпионшипа. В ноябре прошлого года специалист покинул стан «канареек».