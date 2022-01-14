Агент Головина: У Саши все нормально. К следующей игре «Монако» он будет готов

Агент Александр Клюев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о физическом состоянии своего клиента.

Ранее появилась информация, что 25-летний россиянин не примет участие в домашнем матче 21-го тура Лиги 1 против «Клермона» по причине дискомфорта в мышце ноги. Встреча между командами запланирована на 16 января.

– У Саши все нормально. К следующей игре будет готов. Смотрите официальный сайт «Монако». С Сашей все нормально, хорошо себя чувствует. Дальше будет решать медицинский штаб, – приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне Головин отыграл за «Монако» 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять ассистов. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков в 20 турах.