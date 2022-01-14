Семин - о переходе Миколенко в «Эвертон»: Надеюсь, что в России появятся игроки, уезжающие в Европу

Экс-тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отреагировал на переход украинского защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко в английский «Эвертон».

«В киевском «Динамо» очень хорошо работает школа, которая подготовила Миколенко. Надеюсь, что и у нас в ближайшем будущем появятся футболисты, которые будут уезжать в Европу», - приводит слова Семина «РБ Спорт».

Отметим, что Миколенко перешел из киевского «Динамо» в «Эвертон» за 23,50 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость левого защитника оценивается в 17 миллионов евро по данным Transfermarkt.

В нынешнем сезоне «Эвертон» располагается на 15-м месте в таблице АПЛ с 19-ю баллами после 18-и матчей.