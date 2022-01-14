Медину включили в состав сборной Парагвая на ближайшие матчи – в заявке он числится как игрок ЦСКА

Пресс-служба сборной Парагвая опубликовала свою заявку на матчи квалификации к ЧМ-2022 против Уругвая и Бразилии.
Отмечается, что в состав национальной команды попал потенциальный новичок ЦСКА – атакующий полузащитник Хесус Медина. При этом в заявке сборной 24-летний хавбек указан как игрок армейцев.
Ранее стало известно, что Медина присоединится к московскому клубу на правах свободного агента и подпишет контракт до конца сезона-2024/25.
Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В составе сборной Парагвая он провел одну встречу.
#Albirroja ⚪🔴— Selección Paraguaya (@Albirroja) January 14, 2022
📋 Lista de convocados de clubes del exterior para los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a #Catar2022 🏆
🗓 Fechas 15 y 16#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/1BCNco5xFh