ЦСКА арендует Языджи у «Лилля» с правом выкупа за 12 млн евро

Московский ЦСКА полностью договорился о переходе полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, армейский клуб арендует хавбека до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Трансфер станет обязательным при достижении определенных условий. Отмечается, что турецкий игрок уже прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА.

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за французскую команду 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).