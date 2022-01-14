Агент Языджи заявил, что с ЦСКА пока нет полной договоренности о переходе Юсуфа

Агент Адем Чебеджи, клиентом которого является атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи, что переход футболиста в московский ЦСКА пока не оформлен.

«Сделка между ЦСКА и Языджи согласована? Еще нет, не все детали. Нужно подождать. Сегодня все прошло просто отлично. Как сделка состоится - клуб об этом сообщит», - приводит слова Адема Sport24.

Ранее стало известно, что армейский клуб арендует 24-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).