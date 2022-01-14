Форвард «Лацио» Мурики входит в сферу интересов ЦСКА

Нападающий «Лацио» и сборной Косово Ведат Мурики может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун на своей странице в Twitter, 27-летнего футболиста хочет подписать ЦСКА. Отмечается, что руководство армейцев уже отправило официальное предложение римскому клубу по трансферу форварда этой зимой.

Напомним, что Мурики пополнил состав «Лацио» осенью 2020 года. Всего за «орлов» он отыграл 48 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Фенербахче». За сборную Косово он забил 18 голов в 37 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мурики в шесть миллионов евро.