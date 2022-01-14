Сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами, Малави обыграл Зимбабве

Сегодня, 14 января, cостоялись два матча группового этапа Кубка африканский наций.

Отметим, что сборная Марокко оказалась сильнее команды Коморских островов – 2:0. Встреча проходила в рамках группы C. В составе победителей голы забили полузащитник Селим Амалла (16-я минута) и форвард Закария Обухляль (88).

Таким образом, Марокко набрал шесть очков и расположился на первом месте своего квартета. Коморские острова идут четвертыми, потерпев свое второе поражение кряду на турнире.

В параллельной игре группы В сборная Малави победила Зимбабве со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Габадиньо Мханго (43, 58). Соперник ответил забитым мячом Ишмаэля Вади (38).