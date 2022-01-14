Вильена близок к тому, чтобы сменить «Краснодар» на «Эспаньол»

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на свой источник, в скором времени 27-летний футболист присоединится к «Эспаньолу». Отмечается, что сделка по переходу хавбека будет официально оформлена на следующей неделе. Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Галатасарая».

Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за «быков» 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Нидерландов полузащитник отыграл 15 встреч.