«Венеция» объявила о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Нани подписал контракт с «Венецией», сообщает пресс-служба клуба Серии А.

По информации источника, соглашение 35-летнего форварда с командой рассчитано до 30 июня 2023 года. Футболист присоединился к коллективу в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее в своей карьере Нани защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Валенсии», «Лацио», «Фенербахче», лиссабонского «Спортинга» и «Орландо Сити». В составе «красных дьяволов» он четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.

В данный момент «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в 20 турах.