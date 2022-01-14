Андрей Червиченко: На мой взгляд, у Бакаева больше не будет прогресса в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ранее появилась информация, что 25-летний россиянин с высокой долей вероятности покинет стан красно-белых летом 2022 года. Сообщалось, что руководство московской команды не может договориться с футболистом по поводу продления его действующего контракта, рассчитанного до конца текущего сезона.

– Думаю, что Бакаеву надо пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25 лет, и в «Спартаке» не получается. Тем более в какой-то момент им в «Динамо» интересовались. В принципе, пока еще возраст нормальный, можно попасть в хороший клуб и получить хороший контракт, место в составе. В «Спартаке», на мой взгляд, у него прогресса больше не будет, – цитирует Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.