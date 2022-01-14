Экс-наставник «Спартака» Витория может стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии

Португальский тренер Руй Витория, ранее возглавлявший «Спартак», может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, в услугах 51-летнего специалист заинтересован «Аль-Фатех». Отмечается, что клуб уже предложил наставнику контракт на два с половиной года.

Ранее в своей карьере португалец возглавлял другую команду из Саудовской Аравии – «Аль-Наср».

Напомним, что 15 декабря Витория покинул пост главного тренера «Спартака». Он тренировал красно-белых с июня 2021 года. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ столичный клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.