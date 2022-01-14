Хендрикс отказался уходить из «Спартака» ради трансфера в клуб MLS

Опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс мог пополнить состав одного из клубов MLS.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», спортивный директор московской команды Лука Каттани достиг договоренности по переходу 26-летнего игрока за сумму около 800 тысяч евро, однако сам хавбек отказался от данного предложения, выразив нежелание покидать стан красно-белых этой зимой.

Ранее появилась информация об интересе к нидерландскому футболисту со стороны «Антальяспора».

Напомним, Хендрикс защищает цвета «Спартака» с января 2021 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 22 матча, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

Ранее полузащитник выступал за ПСВ, воспитанником которого и является.