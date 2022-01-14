Нападающий сборной Польши Букса может пополнить состав «Зенита»

Руководство «Зенита» рассматривает возможность приобретения нападающего клуба MLS «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адама Буксы.

По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте, в петербургской команде считают, что 25-летний футболист сможет усилить атакующую линию команды в одно из ближайших трансферных окон.

Напомним, что Букса выступает за «Нью-Инглэнд» с января 2020 года. В общей сложности он провел за американский клуб 60 матчей, забил 24 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022-го.

В составе сборной Польши форвард отыграл пять встреч, отличившись пятью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.