Бышовец - о назначении Фарке в «Краснодар»: Галицкий хочет видеть играющую, зрелищную команду

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил назначение немецкого тренера Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Галицкий хочет видеть играющую, зрелищную команду, но с этим тренером у «Краснодара» могут возникнуть сложности в построении такого футбола. Зимняя пауза дает надежду на то, что все получится у нового тренера», - приводит слова Бышовца РБ Спорт.

Ранее стало известно, что контракт между «быками» и 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Отметим, что немецкий наставник находился без команды с ноября прошлого года после того, как он покинул «Норвич». Ранее клуб возглавлял белорус Виктор Гончаренко.