Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа». Об этом известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, генуэзский клуб практически согласовал трансфер россиянина и ждет отмашки от «Аталанты», главный тренер которой Джан Пьеро Гасперини попросил руководство дать ему несколько дней, чтобы решить, необходим ли бергамаскам Миранчук в связи с последними потерями команды.

Ранее стало известно, что россиянина также хотят приобрести «Верона» и «Дженоа». Отмечается, что «бергамаски» готовы продать своего футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.