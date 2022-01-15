«Аталанта» отреагировала на информацию о том, что Миранчук близок к переходу в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал ситуацию с возможным уходом из итальянского клуба полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа».

«Дженоа» одна из трех команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения», - приводит слова Сартори «Чемпионат».

Ранее стало известно, что россиянина также хотят приобрести «Верона» и «Дженоа». Отмечается, что «бергамаски» готовы продать своего футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.